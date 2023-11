Juventus-Inter termina 1-1 dopo una partita avara di emozioni e di occasioni da goal; vediamo le pagelle dei nerazzurri.

SOMMER 6: incolpevole sul goal subìto ed inoperoso per il resto della partita. Trasmette sicurezza palla al piede.

DARMIAN 6: gara ordinaria e non era scontato contro un Chiesa in forma.

DE VRIJ 6: limita bene Vlahovic, la rete arriva per colpe di altri.

ACERBI 6: prova a proporsi in avanti ma la tecnica non è quella di Bastoni. Bene comunque in fase difensiva.

DUMFRIES 5: da un suo errore nasce il goal della Juve ma è deludente per tutto il corso della gara. (Dal 70’ CUADRADO 6,5: ex fischiatissimo, è molto pimpante e conquista buone punizioni).

BARELLA 6,5: ingaggia duelli con chiunque gli capiti a tiro, spesso dalle sue parti c’è Chiesa, il più attivo dei suoi. Con uno splendido passaggio di tacco genera un’azione molto promettente ad inizio secondo tempo. (Dall’88’ FRATTESI s. v.).

CALHANOGLU 5,5: compie parecchi errori di misura in prima impostazione anche se non pressato. (Dall’83’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 5,5: anche lui al di sotto dei suoi standard, nel finale sbaglia una facile apertura per Cuadrado che lancia il contropiede avversario.

DIMARCO 5,5: risente dell’assenza di Bastoni, tocca meno palloni del solito. (Dal 70’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

THURAM 6,5: costruisce l’azione del pareggio con una sgroppata delle sue sulla fascia e l’assist il Toro. Ha poche altre occasioni per mettersi in mostra. (Dall’88’ ARNAUTOVIC s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 6,5: beffa Gatti con un classico movimento da numero 9 nell’occasione dell’1-1. Come Thuram ha pochissimi palloni giocabili.

INZAGHI 6: prepara bene la gara e predica spesso calma, probabilmente avrà pensato che la frenesia in questi casi potrebbe essere dannosa. Il pareggio oggi non è un cattivo risultato.

