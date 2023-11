Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri nel match contro la Juve

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Juve Inter, Yann Sommer ha parlato così.

SUL MATCH – «Nel secondo tempo entrambe le squadre non volevano concedere rischi, per non prendere gol. Contro la Juve è molto difficile. E’ stato importante reagire dopo il gol subito. Nonostante tutto è stata una buona partita»

IL MIO FEELING CON LA DIFESA – «Devo dire che è bellissimo giocare dietro al blocco di difensori che abbiamo. Dobbiamo considerare che abbiamo preso il minor numero di gol tra tutte e questo è perché abbiamo un buon feeling e difendiamo davvero bene e per me, da portiere, questo è davvero ottimo».

QUANTO MI PIACE GIOCARE CON I PIEDI? – «Gioco diverse volte con i piedi perché mi permette di capire e di gestire la situazione. Ci permette di trovare diverse soluzioni, nonostante la pressione di uno stadio così caldo come quello della Juventus».

