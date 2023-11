L’ex giocatore non ha dubbi, l’Inter di Inzaghi ha una rosa più completa della Juventus, ma Allegri può giocare una carta nel derby d’Italia

L’ex bianconero Massimo Mauro ne è certo, l’uomo che deciderà la tanto attesa sfida tra Juventus ed Inter potrebbe essere una sorpresa. Ecco il commento a La Gazzetta dello Sport sul derby d’Italia.

DERBY D’ITALIA – «Se chiudo gli occhi e penso ai derby d’Italia che ho giocato, mi viene in mente Platini… Zenga gli para il rigore, ma poi Michel segna sulla respinta. Un pareggio tirato, come tutte le partite tra Juve e Inter, poco prima di conquistare l’Intercontinentale nella finale di Tokyo contro l’Argentinos Juniors».

MATCH DI DOMENICA – «Proprio per questo l’uomo chiave domenica potrebbe essere una sorpresa, un po’ come è successo nelle ultime partite prima della sosta. Penso soprattutto a un inserimento di McKennie, che solitamente qualche gol lo segna e in questa stagione non si è ancora sbloccato. O a una conclusione di Rabiot. Sicuramente l’Inter, oltre a essere la capolista, ha una rosa più attrezzata e completa. Tatticamente, però, può diventare una partita pro Juve quella di domenica sera. Se la squadra di Allegri giocherà bene in contropiede, può sorprendere i nerazzurri e fare risultato».

L’articolo Juventus-Inter, l’ex certo: «Nerazzurri più completi, ma Allegri…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG