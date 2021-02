Juventus-Inter: sfida nel fortino di Torino

Ritorno di semifinale di Coppa Italia, Juventus e Inter si incontrano nuovamente nella sfida infinita che caratterizza il Derby d’Italia.

I bianconeri hanno vinto nella sfida di andata per 2 a 1, un risultato figlio di errori della difesa interista che ha letteralmente regalato, prima un rigore (Young su Cuadrado) assolutamente evitabile e poi una défaillance sull’asse Bastoni-Handanovic, che hanno regalato un pallone d’oro a chi in bacheca ne ha già parecchi: Cristiano Ronaldo.

L’Inter è forte del rientro della sua colonna offensiva Romelu Lukaku e del suo centometrista Achraf Hakimi, pedine mancate nella partita d’andata che non hanno permesso alla squadra di esprimere in pieno il proprio potenziale. Assenti per squalifica Sanchez e Vidal. Le chiavi del centrocampo nuovamente affidate ad Eriksen, che ha nelle sue mani forse la più grande occasione della stagione. Darmian prenderà con molta probabilità il posto di Young, conte si affida alla sua diligenza difensiva per arginare al meglio Cuadrado.

Andrea Pirlo senza gli infortunati Dybala e del febbricitante Arthur rinuncia anche a Chiesa e McKennie dal primo minuto, siederanno in panchina. Kulusevski affiancherà Cristiano Ronaldo in attacco.

Sarà la sfida numero 33 in Coppa Italia tra le due squadre, rivali da sempre. La grande occasione dei i nerazzurri per sfatare l’incubo all’Allianz Stadium, in una stagione dove resta un’unica competizione ad eliminazione battere i rivali di sempre ha il doppio del significato. Sognare è consentito.

JUVENTUS-INTER

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez

Quando e come seguire il match:

La gara si giocherà martedì 09 Febbraio all’Allianz Stadium, Torino.

Non sai dove vedere la partita? Segui il match su Radio Nerazzurra, in diretta dalle 20.00 con le analisi pre-gara e poi, dalle 20:45 la Radio Cronaca di Juventus-Inter. Al fischio finale, le considerazioni a caldo con Gabriele Borzillo e Lapo De Carlo.