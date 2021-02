Napoli-Atalanta 0-0: tutto rinviato al match di ritorno

Napoli-Atalanta 0-0. Finisce a reti bianche la semifinale di andata di Coppa Italia al Diego Armando Maradona di Napoli. Si deciderà tutto, insomma, nel match del ritorno, in programma mercoledì 10 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo. Il punteggio non deve sviare, perché la gara è stata abbastanza gradevole e che ha visto Gattuso sorprendere tutti scendendo in campo con la difesa a tre. Chuidendo l’ampiezza a Gasperini, il Napoli riesce a contenere tutto sommato i nerazzurri bergamaschi, che sono comunque la squadra che va più vicina al gol.

Nel primo tempo le azioni più ghiotte per l’Atalanta: al 22’ Ospina è miracoloso su Pessina, mentre al 29’ è Toloi a fallire malamente l’appuntamento con la rete. Al 47’, ancora una parata di livello per l’estremo difensore colombiano, che dice di no al suo connazionale Muriel. Più preoccupati a difendersi, gli azzurri non riescono a pungere in attacco, nemmeno quando Gattuso manda in campo nella ripresa Petagna e Osimhen.

Napoli-Atalanta 0-0 | Il tabellino

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Demme (21′ st Elmas), Bakayoko, Hysaj; Politano (21′ st Petagna), Lozano (37′ st Osimhen), Insigne (24′ st Zielinski). A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Cioffi. Allenatore: Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (28′ st Pasalic); Muriel (28′ st Ilicic), Zapata (35′ st Lammers). A disposizione: Gelmi, Rossi, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

AMMONITI: Koulibaly (N); Romero (A).