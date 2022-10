La Juventus è in ritiro e prepara la gara contro il Torino: Allegri al lavoro verso il derby

I bianconeri si preparano al derby di Torino direttamente in ritiro.

«La Juventus prepara il Derby in ritiro alla Continassa.

La squadra si è ritrovata in mattinata, per poi lavorare in doppia seduta (la seconda nel pomeriggio). Il gruppo si è concentrato, in entrambe le sessioni, sulla fase di sviluppo dell’azione ed esercitazioni sulla fase difensiva.

Domani appuntamento al mattino e, alle 13.30 (live dall’Allianz Stadium su Juventus Tv) la conferenza stampa di Mister Allegri»

