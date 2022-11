Massimiliano Allegri sta preparando la sfida contro l’Inter e con i recuperi potrebbe avere due armi in più per la sua Juventus

Massimiliano Allegri sta preparando la sfida contro l’Inter e con i recuperi potrebbe avere due armi in più per la sua Juventus. La sconfitta con il Psg è stata indolore, ma la squadra ha dimostrato atteggiamento, carattere e cresciuta nella testa. Tante le assenze e altrettanti i giovani in campo che con la loro spensieratezza hanno permesso ai bianconeri di giocare più liberi mentalmente.

Contro l’Inter, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri potrebbe recuperare diversi giocatori soprattutto Vlahovic e Di Maria. Potrebbero essere loro le armi bianconere per provare a battere l’Inter.

L’articolo Juventus, le armi di Allegri per battere l’Inter proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG