Milan, c’è un club di panchinari fissi: sono i nuovi arrivati. Pochissimi minuti per gli acquisti estivi

Non fosse per De Ketelaere, gli ultimi arrivati al Milan quasi scomparirebbero delle rotazioni di Pioli: in questa prima fetta di stagione, infatti, il trequartista belga è l’unico acquisto estivo presente nella top 10 dei più utilizzati dall’allenatore. L’avvio promettente ha illuso i tifosi su un decollo immediato, poi CDK è scivolato indietro: 763 minuti in campo tra A e Champions.

Molto più indietro, invece, galleggiano gli altri: Origi, in rimonta dopo gli infortuni dei primi mesi, ha appena iniziato a fare sul serio, mentre Dest non ha sfruttato l’assist che gli equilibri delle liste Uefa gli avevano servito. A differenza dei “tagliati” Adli, Vranckx e Thiaw, il laterale ingaggiato in extremis per rimpiazzare Florenzi ha avuto spazio in Champions (anche da titolare, dopo il ko di Calabria) ma si è ritrovato comunque seconda scelta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

DE KETELAERE 763’

POBEGA 586’

DEST 339’

ORIGI 335’

ADLI 114’

VRANCKX 30’

THIAW 7’

The post Milan, c’è un club di panchinari fissi: sono i nuovi arrivati appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG