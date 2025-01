Partita fondamentale per entrambe allo Juventus Stadium. Motta e Conceicao lo sanno e non si scoprono più di tanto. Le pagelle rossonere live.

Maignan 6,5

Pronto su Nico, si destreggia alla grande anche fuori area. Salvato da Weah e Koopmeiners ad inizio ripresa

Emerson Royal 5,5

Perennemente in difficoltà in ripartenza dal basso e su Mbangula

Gabbia 5,5

Rischiosissimo un suo disimpegno che costringe Maignan ha un capolavoro in scivolata.

Tomori 5,5

Meno errori vistosi ma più di posizione

Theo Hernandez 5,5

Spacca in due la Juve in ripartenza ma dietro va in difficoltà su Nico. Davanti è il più pericoloso del Milan ma dietro è molle e pericoloso

Bennacer 5,5

Avvia buone ripartenze ma sbaglia tanto

Fofana 5,5

Pasticcia molto, stanco

Musah 5

La fascia destra del Milan è inesistente

Reijnders 5,5

In calo ma lavora bene alcuni palloni sbagliando però il tocco decisivo

Leao 6

Sbaglia un occasione d’oro. Mai cattivo nelle scelte decisive anche se le sue falcate sembra sempre possano fare nascere qualcosa

Abraham 6

Lotta e fa a sportellate ma è troppo isolato

All. Conceicao 6

All’ intervallo urgono rimedi

Leggi l’articolo completo Juventus-Milan 0-0, Juve pericolosa. le pagelle rossonere live, su Notizie Milan.