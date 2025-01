Juventus-Milan 2-0, pesante uno-due bianconero. le pagelle rossonere live

Partita fondamentale per entrambe allo Juventus Stadium. Le pagelle rossonere live.

Maignan 6

Pronto su Nico, si destreggia alla grande anche fuori area. Salvato da Weah e Koopmeiners ad inizio ripresa e punito dai 5 minuti di fuoco bianconeri. Sul raddoppio di Weah si arrende forse troppo facilmente

Emerson Royal 5

Perennemente in difficoltà in ripartenza dal basso e su Mbangula. Proprio Mbangula lo beffa con una conclusione da lui deviata per l’ 1-0 ed è fuori posizione sul raddoppio

Gabbia 5

Rischiosissimo un suo disimpegno che costringe Maignan ha un capolavoro in scivolata. Nel secondo tempo subisce l’imbarcata Milan in 5 minuti da dimenticare e non è esente da colpe

Tomori 5,5

Meno errori vistosi ma più di posizione, ci mette pezze finché può

Theo Hernandez 5,5

Spacca in due la Juve in ripartenza ma dietro va in difficoltà su Nico. Davanti è il più pericoloso del Milan ma dietro è molle e pericoloso

Bennacer 5

Sbaglia tanto e gli manca la verve persa nei tanti mesi di un’attività delle ultime due stagioni. Ammonito e sostituito in due minuti

(Jimenez s.v.)

Fofana 5,5

Pasticcia molto, stanco

Musah 5

La fascia destra del Milan è inesistente

Reijnders 5

In calo deciso. Tanti gli errori in appoggio non da lui

Leao 5,5

Sbaglia un occasione d’oro. Mai cattivo nelle scelte decisive anche se dalle sue falcate sembra sempre possano fare nascere qualcosa

Abraham 6

Lotta e fa a sportellate ma è troppo isolato. Il Milan sparisce nel secondo tempo e lui poi che isolato diventa un eremita

All. Conceicao 5,5

All’ intervallo urgevano rimedi. La sostituzione di Bennacer è tardiva

