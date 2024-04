Il giornalista Francesco Cosatti ha fatto il punto su come i bianconeri si stanno preparando alla sfida con i rossoneri.

Il Milan ha il morale a terra ma ha il dovere di chiudere bene la stagione cercando di blindare il secondo posto: i rossoneri saranno di scena domani alle 18 a Torino per affrontare la Juventus.

Francesco Cosatti a Sky Sport ha dato le ultime notizie di formazione in vista di Juventus-Milan; ecco come sta la squadra di Allegri. “Kean sta meglio, ha lavorato con i compagni. Teniamo un punto interrogativo su De Sciglio. Con il rientro di Kean, Allegri ha a disposizione tutta la rosa e questo non è un dato da poco, decisamente, in vista del finale di stagione. Ci sarà la partita contro il Milan, sabato alle 18:00 qui a Torino, poi pensando alle ultime gare, alla zona Champions da blindare, ed, eventualmente, al secondo posto da avvicinare, raggiungere, in caso di vittoria contro il Milan sarebbero solo due punti, poi anche la finale di Coppa Italia. dal punto di vista della squadra Allegri sta ritrovando tutti”.

La probabile

“Rientra Sczcesny, fuori in Coppa Italia, immaginiamo Gatti, squalificato contro la Lazio, insieme a Danilo e Bremer, confermando la difesa ufficiale. A centrocampo non ci dovrebbero essere novità. Il punto interrogativo riguarda l’attacco, perché Vlahovic ha la certezza del posto, visti i numeri ed il momento, potrebbe esserci un ballottaggio per chi lo affiancherà, uno tra Chiesa, Yildiz e Milik che sta meglio ed ha trovato il gol in Coppa Italia”.

