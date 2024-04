I rossoneri hanno urgente bisogno di risalire la china dopo i tremendi ultimi 10 giorni; la gara di Torino però non è affatto semplice.

L’inviato di Sky Sport a Milanello Manuele Baiocchini fa il punto sulla probabile formazione del Milan contro la Juventus. “Ci sono tanti squalificati, 3/4 dei titolari in difesa. Calabria, il capitano, Theo Hernandez, Tomori e Kjaer, che ieri mattina non si è allenato e molto probabilmente non sarà a disposizione”.

La probabile

“Stefano Pioli ha provato una formazione con: Musah terzino destro, Florenzi a sinistra, Thiaw e Gabbia che sono gli unici due centrali rimasti a disposizione. Ha provato Bennacer con Reijnders a centrocampo e il solito attacco con Pulisic a destra, Leao a sinistra, Loftus-Cheek e Giroud di punta. Apparentemente, Chukwueze non dovrebbe rientrare nella formazione dei titolari nonostante sia uno dei più brillanti”.

Db Riad (Arabia Saudita) 18/01/2023 – Supercoppa Italiana / Milan-Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Olivier Giroud

Il calo del numero 9

Il collega si focalizza poi sulla flessione di Olivier Giroud: “Pensiamo che in questo finale di Campionato possono esserci anche degli avvicendamenti, ad esempio Giroud sembra essere molto più scarico rispetto al girone di andata, 9 gol in quest’ultimo, 4 in quello di ritorno, una media gol ogni 122′ all’andata e segna una rete ogni 220′ al ritorno. Questo vuol dire che dopo aver giocato tantissimo non ha più la stessa energia di quando ha iniziato nel Milan. Il suo rendimento è sempre stato molto alto, in queste ultime settimane abbiamo visto Giroud in calo. Vedremo se già con la Juventus possiamo aspettarci un cambio tra Jovic e Okafor oppure se Pioli vorrà continuare con Giroud”.

L’articolo Verso Juve-Milan: Pioli schiera una difesa inedita, potrebbe cambiare qualcosa anche in attacco proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG