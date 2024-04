I risultati degli ultimi 10 giorni hanno messo la parola fine all’era Pioli: il giornalista Carlo Pellegatti esamina i diversi nomi accostati ai rossoneri per la sua successione.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha detto la sua sul possibile prossimo allenatore del Milan. “Se io fossi un venditore di fumo e un imbonitore, tutti i giorni farei il nome di Conte e sarei bello felice. Ieri ho richiesto direttamente al Milan…signori, che vi piaccia o no, a me lui non risulta. Se a qualcuno risulta Conte, avrò sbagliato e sarei anche felice perchè si parla di un valore aggiunto. Se poi non arriverà, non sarò certo quello che ve lo rinfaccerà. All’unanimità, sembra l’allenatore ideale a livello di scossa e mentalità. Facciamo finta di ignorare che voglia 6/7 milioni di euro, dimentichiamo che vorrebbe una campagna acquisti importante. Che poi sono frasi che si dicono, perchè magari gli prendono due giocatori da 1000 euro e gli va bene uguale. Facciamo finta che non gli interessi se dovessero andare via Maignan o Theo Hernandez”.

Antonio Conte

Altri nomi in secondo piano

“Non mi risultano neanche Thiago Motta, Lopetegui, Potter. Se adesso dovessi dare un’indicazione penserei magari a un allenatore più straniero che italiano. Oltre a ciò, secondo me l’idea del Milan è di andare su un tecnico fatto e finito, alla Sarri o Allegri, più che su una scommessa come Farioli o Palladino”.

Sull’allenatore della Juventus

“Io lo prenderei domani, perché dal 2010 è uno dei pochissimi che è arrivato due volte in finale di Champions League. Quando aveva i giocatori buoni per giocare all’attacco (Pato, Ibrahimovic, Robinho), sono andati tutti in doppia cifra. Ora sta facendo un miracolo con i giocatori che ha a disposizione. Per me sarebbe la figura giusta perché è un allenatore che avrebbe la voglia di smentire chi lo accusa di essere troppo risultatista e poco giochista”.

