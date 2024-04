I dirigenti rossoneri stanno decidendo a chi affidare la panchina della squadra: 3 i nomi più gettonati al momento.

La ricerca del nuovo allenatore da parte del Milan non dovrebbe concludersi in tempi brevi; è praticamente certo che a fine stagione terminerà il ciclo di Pioli. La Gazzetta dello Sport ritiene che al momento la scelta sia ristretta a Julen Lopetegui, Domenico Tedesco e Paulo Fonseca; la rosea ne ha descritto i pro ed i contro.

Julen Lopetegui

L’allenatore spagnolo considera il Milan una priorità pur essendo richiesto con insistenza dal West Ham. Il suo profilo piace alla società perché non fa richieste esose sul mercato e perché è abituato a lavorare con le risorse di cui dispone; la tifoseria tuttavia non sembra molto entusiasta di lui e non lo vede come un qualcuno che possa portare la squadra più in alto di quanto abbia fatto Pioli.

Domenico Tedesco

L’allenatore italo-tedesco è un’altra opzione anche se non potrà iniziare a lavorare al Milan fino a luglio perché deve allenare il Belgio ad Euro 2024. In passato è stato tecnico di Schalke 04, Spartak Mosca e Lipsia, vincendo la DFB Pokal con quest’ultima nella stagione 2021/22. Ha grande esperienza europea, dunque, ma in passato ha lavorato molto con i giovani, cosa che è molto gradita ai dirigenti rossoneri; è considerato leggermente più indietro rispetto a Lopetegui e Fonseca.

Paulo Fonseca

Infine, l’allenatore portoghese sta facendo un ottimo lavoro al Lille e sta giocando un calcio attraente con molti giovani giocatori in squadra. Ciò lo rende ideologicamente adatto al Milan dei giorni nostri. Ha già lavorato in Serie A sedendo sulla panchina della Roma per due stagioni chiuse al quinto ed al settimo posto; in quest’ultima però raggiunse le semifinali di Europa League. Va notato che le sue squadre di solito subiscono molti gol.

