Juventus-Napoli, partenopei bloccati dall’Asl. Rinvio o 3-0 a tavolino?

È ancora in alto mare la situazione di Juventus-Napoli. Quello che è certo è che stasera la partita “vera e propria” non si giocherà e gli scenari possibili sono due:

1) la Juventus scende in campo e vince 3-0 a tavolino;

2) la Lega decide di rinviare la partita.

Al momento la seconda ipotesi sembrerebbe la più plausibile, più che altro perché è stato un consigliere della Figc, Pietro Lo Monaco, ad affermare:

“Juventus-Napoli sarà rinviata. Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”

Il Napoli, infatti, non è partito per Torino perché è stato bloccato dall’ASL, che ha messo tutti i giocatori in quarantena presso le proprie case dopo la positività al coronavirus di Piotr Zieliński e di un membro dello staff partenopeo.

Secondo il protocollo della Lega, solo il soggetto positivo deve essere seguito dall’ASL competente territorialmente, mentre gli altri membri della squadra vengono isolati nel centro sportivo e sottoposti a tampone, come è successo, per esempio, al Milan dopo la positività di Duarte e con i successivi tamponi che hanno poi portato a scoprire la positività di Ibrahimovic. Il risultato del tampone deve essere comunicato almeno quattro ore prima della partita. I giocatori negativi possono giocare, poi tornano in isolamento e per 14 giorni possono uscire solo per allenarsi e giocare le partite.

L’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha spiegato alla Gazzetta dello Sport:

“In tempo reale abbiamo informato Giudice sportivo di A, Lega, Figc e Juventus che la squadra non poteva partire per Torino, a meno che si volessero commettere reati penalmente rilevanti giocando la partita. Abbiamo allegato tutta la corrispondenza con la Asl e la Regione: il calcio può aspettare. La legge dello Stato è superiore a quella sportiva”

Il Napoli ha poi fatto sapere che nel caso in cui la partita non venga rinviata, la Juve si presenti in campo da sola stasera e ottenga la vittoria a tavolino per 3-0, presenterà ricorso. Considerate anche le polemiche che sicuramente scaturirebbero da un successo della Juve a tavolino, sembra molto più probabile l’opzione numero 2, ma è anche vero che verrebbe poi a crearsi un precedente che potrebbe incasinare completamente il calendario della Serie A, perché se ogni volta che un giocatore viene trovato positivo la ASL blocca tutta la squadra e la partita viene rinviata, i match da rinviare potrebbero diventare moltissimi…

Inoltre c’è anche il fatto che alcune squadre hanno giocato senza i loro giocatori positivi e potrebbero lamentarsi per non aver ottenuto anch’esse il rinvio, facendo dunque sembrare più conveniente per una squadra che si ritrova con un positivo in rosa non scendere in campo piuttosto che giocare senza quel giocatore (nel caso del Milan, per esempio, un giocatore determinante come Ibrahimovic).