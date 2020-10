Serie A, 3a giornata: i risultati di oggi e la classifica aggiornata

Dopo l’anticipo di venerdì e i due match giocati ieri (con Genoa-Torino rinviata causa COVID-19 a data da definire) oggi la terza giornata di Serie A 2020/2021 entra nel vivo con la gran parte delle partite in programma distribuite tra il primo pomeriggio e la serata odierni, da Atalanta-Cagliari a Juventus-Napoli che potrebbe non giocarsi dopo che il Napoli è stato bloccato dalla ASL in procinto di partire per Torino.

Atalanta-Cagliari 5-2. Il match si è giocato tutto nel primo tempo, con un’Atalanta in fortissima riuscita a portarsi in enorme vantaggio in poche decine di minuti. A sbloccare la partita al 7′ ci ha pensato Muriel dell’Atalanta, ma Godin è riuscito a riequilibrare il risultato al 24′. A quel punto l’Atalanta ha messo e il turbo e grazie a Gomez (29′), Pasalic (37′) e Zapata (42′) ha doppiato la squadra avversaria. Alla ripresa del secondo tempo Joao Pedro ha provato la rimonta segnando una rete al 52′, ma l’avversario Lammers è riuscito a segnare all’81’ e decretare così il trionfo dell’Atalanta 5-2.

Benevento-Bologna 1-0. Ci sono voluti più di 60 minuti per sbloccare il match e scongiurare così il pareggio e a portarsi in vantaggio è stato il Benevento grazie alla prontezza di riflessi del giovane Gianluca Lapadula, riuscito a mandarla in porta con un calcio d’angolo al 66′. Neanche tre minuti dopo, però, Mattias Svanberg ha tentato di riequilibrare il risultato con uno splendido gol al 69′, prontamente annullato dal VAR per un fallo di mano in fase di impostazione.

Lazio-Inter 1-1. A sbloccare il match ci ha pensato Martinez, che al 30′ ha portato in vantaggio la sua Inter, ma all’avvio del secondo tempo non ci è voluto molto per riequilibrare il risultato grazie ad un ottimo passaggio di Francesco Acerbi, che ha servito su un piatto d’argento la palla Sergej Milinkovic-Savic, permettendogli di mandarla in porta al 55′ con un colpo di testa.

Parma-Hellas Verona 1-0. Il Parma è partito subito in vantaggio. Un minuto dopo il calcio di inizio Jasmin Kurtic intercetta un passaggio da Yann Karamoh e lancia la palla in porta segnando il gol nell’angolino basso di sinistra, non lasciando scampo al portiere avversario.

Lazio's Serbian midfielder Sergej Milinkovic-Savic (2ndR) scores a header past Inter Milan's Slovenian goalkeeper Samir Handanovic (L) despite Inter Milan's Croatian midfielder Ivan Perisic (R) during the Italian Serie A football match Lazio vs Inter on October 4, 2020 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) Lazio's Serbian midfielder Sergej Milinkovic-Savic (2ndR) scores a header past Inter Milan's Slovenian goalkeeper Samir Handanovic (L) despite Inter Milan's Croatian midfielder Ivan Perisic (R) during the Italian Serie A football match Lazio vs Inter on October 4, 2020 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) ROME, ITALY - OCTOBER 04: Sergej Milinkovic Savic with his teammates of SS Lazio celebrates after scoring the team's first goal during the Serie A match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on October 4, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) ROME, ITALY - OCTOBER 04: Joaquin Correa of SS Lazio competes for the ball with Alessandro Bastoni of FC Internazionale during the Serie A match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on October 4, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Serie A 2020-2021, le partite della 3a giornata Vedi le altre 15 fotografie →

Serie A 2020/2021: i risultati della 3a giornata

Fiorentina-Sampdoria 1-2

Sassuolo-Crotone 4-1

Udinese-Roma 0-1

Atalanta-Cagliari 5-2

Benevento-Bologna 1-0

Lazio-Inter 1-1

Parma-Hellas Verona 1-0

Milan-Spezia alle 18.00

Juventus-Napoli alle 20.45

Serie A 2020/2021: la classifica aggiornata al 4 ottobre 2020

Atalanta 9

Sassuolo 7

Inter 7

Napoli 6

Milan 6

Verona 6

Benevento 6

Juventus 4

Lazio 4

Roma 4

Spezia 3

Genoa 3

Bologna 3

Fiorentina 3

Sampdoria 3

Parma 3

Cagliari 1

Torino 0

Udinese 0

Crotone 0