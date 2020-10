Juventus in isolamento fiduciario dopo 2 positivi al COVID. Il Napoli non parte per Torino

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – La conferma è arrivata, salta il match Juventus-Napoli previsto per domani sera. Oggi, mentre il Napoli era in partenza per Torino, la ASL ha bloccato la squadra che si stava dirigendo presso l’aeroporto di Capodichino. La decisione è stata presa dopo il terzo giro di tamponi che ha svelato la positività al COVID-19 di Eljif Elmas, terzo positivo legato al Napoli dopo Zielinski e un altro membro dello staff.

Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020

19.00 – Alla vigilia del match contro il Napoli, valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021, la Juventus ha reso noto in serata che l’intero gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario dopo che due membri dello staff sono risultati positivi al COVID-19.

La società precisa che non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, ma che, secondo quanto previsto dalla normativa e dal protocollo sanitario, si è deciso di porre l’intero gruppo squadra in isolamento fiduciario, senza alcun contatto fisico con l’esterno, così da permettere tutti i controlli necessari e permettere ai soggetti negativi al COVID-19 di proseguire la regolare attività di allenamento e di partita.

Salvo colpi di scena, quindi, la Juventus sfiderà regolarmente il Napoli domani sera, a partire dalle 20.45, presso lo Juventus Stadium di Torino. Il tecnico Andrea Pirlo ha confermato che al momento tutto si svolgerà come da programma: