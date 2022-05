Pavel Nedved, vice presidente della Juventus parla prima della finale della Coppa Italia. Ritorna anche su Dybala.

La Juventus sta per affrontare la finale di Coppa Italia contro l’Inter, a Mediaset si presenta Nedved per discutere in una intervista.

Queste le parole sulla rottura con Dybala: “E’ difficile dirlo. Noi abbiamo valutato il giocatore sotto tutti gli aspetti. E’ stato valutato complessivamente. Dire dove è difficile. Ovviamente le sue richieste erano altissime, come giusto che sia perchè è un giocatore forte, noi non ce la sentivamo e le strade si sono divise“.

IM_Pavel_Nedved

Sul possibile ingresso di Chiellini in dirigenza bianconera: “Assolutamente sì. Chiellini è un’icona mondiale. Va a lui la scelta. Basta che sia felice perchè Giorgio merita tutto il bene del mondo. Noi siamo aperti a tutto e lasciamo che sia lui a decidere“.

Conclude così il dirigente: “Noi abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions con abbastanza tranquillità. Siamo molto contenti. Questo è il secondo traguardo raggiunto, è una finale e siamo contenti. Vogliamo tornare a vincere in futuro“.

