Dall’Inghilterra si dicono convinti che il futuro di Paul Pogba possa essere alla Juventus, squadra che lo ha lanciato nell’élite del calcio mondiale.

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha il contratto in scadenza fra meno di un mese e sicuramente non rinnoverà con i Red Devils. Il francese sembrava conteso soprattutto da Real Madrid e Paris Saint Germain ma oggi il Mirror ritiene che la Juventus sia in vantaggio sulla loro concorrenza.

Arrivabene Nedved

I bianconeri avrebbero offerto un ingaggio di 9 milioni più bonus a stagione oltre a un bonus corposo al giocatore al momento della firma. Si tratterebbe di un ritorno visto che Pogba era stato venduto proprio dal club torinese al Manchester United per ben 89 milioni di sterline.

