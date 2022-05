La seconda punta del Liverpool Radio Mané ha il contratto in scadenza a giugno 2023 il che lo rende appetibile su mercato.

L’attaccante Sadio Mané non ha ancora rinnovato il suo contratto col Liverpool e potrebbe anche non farlo: su di lui ci sono le due big spagnole Real Madrid e Barcellona oltre al Bayern Monaco, lo riporta Catalunya Radio.

Jurgen Klopp

I Blancos e i bavaresi in realtà sembrerebbero pronti a trattare già questa estate col club di Klopp mentre i catalani parrebbero interessati ad acquistarlo a parametro zero, quindi dal 2023. I Reds ovviamente vogliono capire quante chance di rinnovo ci sono prima di prendere altre decisioni; se non fosse possibile un prolungamento, il Liverpool cercherebbe di venderlo subito per non perderlo a zero.

