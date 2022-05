La Roma a fine stagione, quindi fra pochi giorni, dovrà decidere come comportarsi con Nicolò Zaniolo; si tratta di un tema molto delicato.

Il trequartista, ultimamente attaccante, della Roma Nicolò Zaniolo ha il contratto in scadenza nel 2024 e il club deve ponderare bene le prossime mosse. Il giocatore si aspettava una chiamata per iniziare le trattative di rinnovo ma dalla dirigenza non arriva per ora nessun segnale, riporta il Corriere dello Sport.

Zaniolo è arrivato nella capitale nell’ambito dell’affare Nainggolan con l’Inter con una valutazione di soli 4,5 milioni di euro: questo aspetto ingolosisce Tiago Pinto che potrebbe realizzare una grossissima plusvalenza. La Roma però non ha ancora deciso se rinnovare o aprire ad una cessione ma siamo nelle settimane decisive: i giallorossi comunque non tratterebbero per meno di 40 milioni (escluso il 15 % della rivendita riservato all’Inter).

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG