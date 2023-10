Juventus Next Gen a lavoro per il ritorno di Crespi: giovedì incontro decisivo. I dettagli della situazione

La Juventus Next Gen è pronta a riabbracciare Gian Marco Crespi.

Come appreso da Juventusnews24, infatti, giovedì prossimo è previsto un incontro per il ritorno del portiere in bianconero. Brambilla visto l’infortunio di Garofani, ha solo Daffara e Scaglia a disposizione tra i pali e quindi vorrebbe riportare a Torino Crespi, attualmente svincolato, che già nella passata stagione ha indossato la maglia della Juve. Il portiere sta recuperando da un problema alla spalla destra e dovrebbe recuperare per fine ottobre.

