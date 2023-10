Kean insieme ai tifosi dell’Italia: il gesto dell’attaccante della Juve fuori dall’hotel a Bari insieme a Scamacca

Kean e Scamacca in mattinata si sono fermati a firmare autografi ai tifosi fuori dall’hotel che ospita l’Italia a Bari per la partita in programma stasera contro Malta.

A raccontare il bel gesto dell’attaccante della Juve e di quello dell’Atalanta è Peppe Di Stefano a Sky Sport. Un modo, questo, per avvicinare i giocatori della Nazionale alla gente in questo momento complicato per il calcio italiano.

