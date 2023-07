Juventus Next Gen: Moruzzi va al Pescara e lascia i bianconeri a titolo definitivo. Il comunicato ufficiale

La Juventus attraverso il suo sito ha ufficializzato la cessione di Moruzzi al Pescara. Questo il comunicato del club sul difensore della Next Gen.

IL COMUNICATO – Dopo una stagione in Primavera 1, costellata da 18 presenze tra tutte le competizioni, Brando Moruzzi passa al Pescara e giocherà la sua prima annata tra i professionisti in Serie C.

È ufficiale, dunque, la cessione a titolo definitivo del difensore toscano classe 2004.

In bocca al lupo, Brando!

