Weah Juve: “rito di iniziazione” per entrare nello spogliatoio superato! Il VIDEO di McKennie dell’esibizione canora

Weah ha superato appieno il “rito di iniziazione” per entrare a tutti gli effetti nello spogliatoio della Juve.

Weston McKennie filming Tim Weah’s Juventus initiation pic.twitter.com/2mKFxtN5Cm — USMNT Only (@usmntonly) July 26, 2023

Come da tradizione, il nuovo acquisto bianconero si è dovuto esibire in una prova di canto davanti ai propri compagni di squadra. Il tutto è stato immortalato in un video di McKennie condiviso sui social. E a giudicare dagli applausi pare proprio che Weah si sia fatto apprezzare come cantante…

