Juventus Next Gen, niente ritorno di Besaggio: contatto col club, ecco dove può giocare il centrocampista classe 2002

Le 39 presenze, condite da 2 gol e 5 assist, nella passata stagione con la Juventus Next Gen non avevano comunque portato al riscatto di Michele Besaggio dal Genoa entro i termini prefissati. Per il centrocampista classe 2002 si pensava inizialmente ad una rinegoziazione dell’accordo, in modo da permettere al calciatore (molto apprezzato a Torino) di tornare in Seconda squadra.

Dall’ultimo contatto tra la dirigenza e l’entourage del giocatore, però, è emersa la volontà del club di puntare su altri profili, con il futuro di Besaggio che con molta probabilità sarà in Serie B (diverse richieste per il calciatore, possibile chiusura tra questa e la prossima settimana).

The post Juventus Next Gen, niente ritorno di Besaggio: contatto col club, ecco dove può giocare appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG