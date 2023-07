Morata Inter, l’Atletico gela i nerazzurri: l’ex Juve non è in vendita. La situazione di mercato dell’attaccante spagnolo

L’Atletico Madrid non vuole trattare con l’Inter o fare sconti per Morata: se i nerazzurri vogliono lo spagnolo, devono pagare la clausola rescissoria da 20,5 milioni di euro.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, l’Atletico Madrid non ha messo in vendita l’ex Juve nonostante Simeone non lo consideri un titolare. I colchoneros sono frenati dal fatto che dovrebbero andare a rimpiazzare l’attaccante che, dal canto suo, sarebbe contento di tornare in Serie A.

The post Morata Inter, l’Atletico gela i nerazzurri: l’ex Juve non è in vendita appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG