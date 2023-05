Juventus Next Gen: Nzouango in gol nella vittoria della sua Francia Under 20 ai Mondiali contro l’Honduras

Felix Nzouango è sceso in campo dal primo minuto nell’ultima partita della Francia al Mondiale Under 20, con la sua Nazionale che ha vinto 3-1 con l’Honduras ma ciò non è bastato per superare la fase a gironi. Francia che ha chiuso terza dietro a Gambia e Corea del Sud, contro le quali ha perso nelle prime due partite.

Complimenti a Felix Nzouango Bikien per la rete segnata nella vittoria della sua nazionale contro l’Honduras nel Mondiale U20 pic.twitter.com/WjEc7cQqEK — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) May 29, 2023

Per il difensore della Juventus Next Gen è arrivata anche la gioia personale del gol, che è valso il tris per i francesi.

