Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 29 maggio: notizie Serie A

Stando a quanto riferito da Repubblica ci sarebbe un nuovo nome valutato dalla Juventus nell’ottica di una possibile sostituzione di Massimiliano Allegri. Si tratta di Fabio Grosso, ex terzino bianconero in ottimi rapporti con molti membri del club e reduce dalla brillante promozione in Serie A con il Frosinone.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: nome nuovo per la panchina della Juve in caso di separazione con Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG