Kulusevski Juve: due scenari in vista dell’estate. Cosa può succedere per quanto riguarda il futuro dell’attaccante

Con il Tottenham fuori dalla prossima Champions League, il destino di Dejan Kulusevski, in prestito dalla Juve, è in bilico. Secondo quanto riferito dal Daily Express, lo svedese non sarebbe sicuro di rimanere in Inghilterra anche l’anno prossimo.

Perché: senza coppe europee, gli Spurs potrebbe non investire i 35 milioni di euro previsti per il riscatto dell’attaccante, con Kulusevski che a quel punto tornerebbe a Torino. Da lì poi la scelta della Juventus, se trattenerlo e puntare nuovamente su di lui oppure trovare un nuovo acquirente.

