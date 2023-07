Juventus Next Gen: pressing della Spal, occhi sul giovane bianconero per rinforzare la rosa della prossima stagione

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Spal è in pressing su Mattia Del Favero, portiere classe ’98 di proprietà della Juventus Next Gen.

L’estremo difensore, reduce da 35 presenze nella passata stagione alla Pro Patria in prestito, è tornato a Torino in estate ed è in attesa di conoscere la sua prossima destinazione.

