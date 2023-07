Secondo il Corriere della Sera è certo c’è l’imminente sbarco a Londra di Cristiano Giuntoli.

Il Football Director della Juventus lavora per piazzare in Premier qualche esubero (Zakaria e McKennie su tutti) e vorrebbe chiudere con il Leicester l’acquisto di Castagne come vice Weah.

