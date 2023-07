Lukaku, c’è l’ultimatum alla Juve: aspetta fino a quel giorno. I bianconeri non riescono a cedere Vlahovic

L’entourage di Lukaku ha fatto capire di essere disposto ad aspettare la Juve non oltre il prossimo fine settimana. Il problema di Giuntoli è che finora non sono arrivate offerte adeguate per Vlahovic: la Juve chiede 70-80 milioni per evitate scosse di bilancio; 40 di questi milioni andrebbero al Chelsea, sulla base di accordi di fatto già trovati fra i club.

Già, ma se quei 70-80 milioni non arrivassero? Il tempo stringe e Giuntoli sta cercando di lavorare sulla formula del prestito con diritto di ri- scatto per arrivare subito al belga, e poi gestire con maggiore tranquillità la cessione di Vlahovic, giocatore che Allegri non considera più un titolare nel suo progetto. Il Chelsea, però, tratta eventualmente solo a livello di prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di facilissimi traguardi. Ore caldissime. Lo scrive il Corriere della Sera.

