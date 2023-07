Soulé lascia la Juve? Lo vogliono due club di Bundesliga. Le ultime sul futuro del giovane attaccante argentino

Matias Soulé è uno di quei giocatori che Allegri sta valutando in tournée in vista della prossima stagione. Non si esclude possa essere messo sul calciomercato Juve. Il giovane argentino ha risposto candidamente a un tifoso affermando di conoscere il suo futuro.

Secondo La Gazzetta dello Sport sulle sue tracce ci sarebbero due club di Bundesliga: Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach.

