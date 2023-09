Juventus Next Gen, scocca l’ora di Comenencia: è titolare contro il Rimini. Brambilla schiera dall’inizio il nuovo acquisto

Nella Juventus Next Gen che stasera affronterà il Rimini nella gara valida per la terza giornata di Serie C partirà titolare anche Comenencia.

Per il nuovo acquisto si tratta della prima dall’inizio, visto che al debutto contro il Pescara era entrato al 68′ fornendo buoni spunti nella posizione di mediano. Stavolta Brambilla ha deciso di puntare su di lui come titolare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI RIMINI JUVENTUS NEXT GEN

