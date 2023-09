Verratti, addio in lacrime al Psg dopo 11 anni: l’omaggio di due ex Juve a Marco prima della partita col Nizza – VIDEO

Verratti ha concluso la sua carriera di 11 anni al Psg accettando l’offerta dell’Al Arabi, club del Qatar, dopo la scelta di Luis Enrique di non puntare più su di lui.

Les messages de nos anciens parisien pour Marco Verratti #MerciMarco pic.twitter.com/9mb6eg9Ytm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2023

Il centrocampista italiano, questa sera, ha ricevuto l’omaggio del Parco dei Principi prima della partita contro il Nizza. Verratti è scoppiato in lacrime salutando il suo pubblico prima di ricevere una targa e una maglia celebrativa. Sui maxischermi è stato trasmesso un video coi messaggi di alcuni suoi ex compagni a Parigi, tra cui gli ex Juve Ibrahimovic e Matuidi.

