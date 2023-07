Juventus Next Gen, UFFICIALE Mulè all’Avellino. Tutti i dettagli del trasferimento, l’annuncio del club

È ufficiale: come comunicato dalla Juventus Next Gen, Erasmo Mulè si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto all’Avellino. Questo l’annuncio del club:

Ufficiale | Erasmo Mulè si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto all’ @usavellino1912_

Grazie Erasmo! pic.twitter.com/pPz0k5bguD — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) July 11, 2023

Il calciatore saluta i bianconeri.

