Pogba Juve, dall’Arabia aumentano l’offerta per convincere il francese a lasciare i bianconeri: cifre pazzesche per lui

Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese via Twitter, dall’Arabia Saudita sono pronti ad aumentare l’offerta a 150 milioni per tre anni per convincere Paul Pogba a lasciare la Juventus.

Da Torino aspettano che a decidere sia lo stesso giocatore, che non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro. Ciò che è certo, però, è che nessuno ostacolerebbe la sua partenza se decidesse di cambiare aria.

