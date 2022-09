Il calcio mercato non dorme mai, nemmeno per la Juventus, ecco chi sono i prossimi obiettivi bianconeri da centrare.

La Juventus vuole guarda al prossimo calciomercato di gennaio, c’è ancora molto da sistemare e forse da cedere. Alex Sandro oramai è agli sgoccioli dalla sua carriera in bianconero, è oramai di fatto una riserva, non riesce più a dare quello che riusciva a fare qualche anno fa. Il suo contratto non sarà rinnovato, così come quello di Juan Cuadrado, il terzino destro colombiano è in fase calante già da due anni ma concluderà il naturale contratto con i bianconeri.

Se Cambiaso è uno dei candidati a rinforzare la rosa del prossimo anno, non è il solo. Grimaldo dal Benfica è il preferito, va in scadenza di contratto ma su di lui ci sono molte squadre, non sarà facile strapparlo alla concorrenza anche Blaugrana dov’è cresciuto. Dall’Empoli si sta mettendo pesantemente in luce Parisi, il terzino sinistro è considerato uno dei più promettenti del panorama italiano, la Fiorentina è da tempo su di lui ma i bianconeri possono irrompere pesantemente sul giocatore per bloccarlo a gennaio e prenderlo a luglio. Altro giocatore che muove le fantasie bianconere è Baldanzi, alla prima ha già segnato prima di infortunarsi, parliamo di un trequartista che ricorda il primissimo Dybala di Palermo.

