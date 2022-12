Il portiere ucraino piace per il futuro ma prima potrebbe essere parcheggiato in una società amica della Juventus.

La Juventus cerca un portiere in vista dal 2024, l’ucraino Trubin dello Shakhtar Donetsk è tra i nomi che più piacciono alla società bianconera. Il ragazzo però è molto legato alla sua squadra d’appartenenza ma anche alla terra ucraina. Qualche mese fa il suo sfogo verso il paese invasore, ossia la Russia.

Il portiere polacco, Szczesny andrà in scadenza nel 2024, le possibilità di rinnovo sono davvero scarse, tra stipendio percepito e l’età che avrà il portiere al momento della scadenza. Tra gli altri portieri osservati, ci sono Carnesecchi dell’Atalanta in prestito alla Cremonese e anche Vicario dell’Empoli che tanto piace a Max Allegri come giocatore. In tutto questo, anche l’ex Israel rimane osservato nella sua avventura allo Sporting Lisbona.

