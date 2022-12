I due giovani della Juventus potrebbero cambiare maglia a breve, Compagnon richiesto in A e in B, mentre per Ranocchia la Cremonese.

Compagnon e Ranocchia possono cambiare maglia, entrambi di proprietà della Juventus si trovano in due differenti situazioni. Compagnon sta vivendo una bella stagione, ancora una volta in Serie C il ragazzo dimostra di poter far la differenza. I bianconeri non vogliono mollarlo definitivamente ma è possibile già il prestito in Serie A o in B.

Le squadre che cercano Compagnon sono le stesse che cercano Filippo Ranocchia, il centrocampista attualmente al Monza, non è titolare. La Juventus vuole vedere davvero il potenziale del ragazzo, proprio per questo lo manderà a giocare o alla Cremonese oppure alla Salernitana entrambi i tecnici utilizzano un centrocampo a tre, ideale per il giovane Under 21.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG