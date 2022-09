Sono queste la parole di Paul Pogba, centrocampista della Juventus a GQ Italia, così si esprime sul suo ritorno.

Ecco le parole di Paul Pogba, mezzala della Juventus che parla intervistato a GQ Italia: “Ritorno alla Juventus? Forse era il momento giusto per tornare qua. Gli ultimi tre anni a Manchester sono stati condizionati dagli infortuni e non sono andati come volevo. La Vecchia Signora arriva da due anni in cui non ha vinto lo Scudetto, dobbiamo provare a riprenderci il posto che ci spetta. Voglio giocare sempre e dare il massimo, so che questa maglia è speciale e tira fuori il meglio di me. La storia della Juventus non l’ho dimenticata, essere tornato qua mi stimola a far bene. Non ho mai avuto dubbi che questo fosse il mio posto“.

Conclude così il centrocampista della nazionale francese: “Allegri? Con lui ho sempre avuto un rapporto bello e onesto. Mi conosce e mi ha sempre spinto nella mia prima esperienza qua. Siamo rimasti in contatto anche quando mi sono trasferito allo United. Serie A? Per me è sempre stato uno dei campionati più difficili. Vincere in Italia è sempre una sfida proibitiva, lo è per tutti e lo è ancora di più per la Juve di cui ci si aspetta sempre il massimo. In Premier League, in questo momento, ci sono potenzialità economiche senza pari, c’è più facilità da parte dei club di comprare i giocatori che si vogliono rispetto all’Italia. Ma se devo restare al calcio giocato, quello italiano è sempre stato per me uno dei migliori al mondo“.

