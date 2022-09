La causa tra Elliott e Yonghong Li sul blocco di 364 mln è stata nuovamente rinviata: appuntamento per il prossimo 24 ottobre

Come riferito dal quotidiano Verità&Affari, c’è stato un nuovo rinvio per quanto riguarda la causa tra Yonghong Li ed Elliott, con l’ex proprietario cinese del Milan che ha ottenuto il blocco dei 364 milioni di euro presenti in Lussemburgo e contro il quale il fondo statunitense ha presentato ricorso. La nuova data è fissata per il 24 ottobre.

La richiesta dell’imprenditore cinese è relativa al cambio di proprietà del 2018, quando perse il controllo del club rossonero proprio in favore di Elliott a causa del mancato aumento di capitale di una tranche da 34 milioni di euro, dopo che il fondo americano gli aveva prestato 303 milioni nel 2017 per il closing con la Fininvest di Berlusconi. Dal fondo americano traspare assoluta tranquillità.

