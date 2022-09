Il giornalista Luca Marchetti parla a TMW della situazione di Max Allegri e della Juventus in generale, ecco le parole.

Sono queste le parole di Luca Marchetti che discute a TMW della situazione della Juventus e di Max Allegri, così il giornalista: “In tanti parlano di abbassare il monte ingaggi, puntare sui giovani e poi però in pochi lo fanno. Vedi anche la Juventus, al ritorno di Allegri si era puntato sui giovani poi però in estate è cambiato tutto. Bisognerebbe avere, secondo me, un po’ più di strategia e dare continuità. Non bisogna lasciarsi prendere dalla continuità, se si crede nella propria filosofia bisogna portarla avanti.“

Conclude così: “Questo è un calcio di idee visto che i soldi non sono troppi. Se sai che stai passando un momento difficile dal punto di vista economico, non puoi pensare solo al risultato quotidiano ma devi avere un quadro generale e lavorare sui giovani futuribili. Altrimenti diventa una rincorsa continua.“

