La Juventus registra dei rallentamenti per Paredes, ma attenzione la trattativa è tutt’altro che saltata anzi è imminente il concludersi del tutto con il Paris Saint Germain. Ma ci sono degli incastri da aggiustare, intanto i campioni parigini devono chiudere con Fabian Ruiz dal Napoli. Dopo questo avvenimento avrà il via libera la squadra allenata da Max Allegri.

Ma non è tutto qui, perché i bianconeri devono anche aprire spazio salariale. Rovella partirà appena arriverà Paredes o chi per lui. Mentre si devono piazzare necessariamente gli stipendi Arthur in prestito (tra Lione, Sporting Lisbona ed Everton) e Fagioli che deve decidere se ritornare alla Cremonese o passare alla Sampdoria di Giampaolo.

L’alternativa a Paredes è rappresentata da Douglas Luiz, da anni in orbita Manchester City, il mediano brasiliano gioca di solito davanti la difesa, 24 anni è da tempo perno dell’Aston Villa. In passato cercato anche dalla Roma.

