Juventus: ridotta la squalifica di Morata, ricorso accolto

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso della Juventus e ridotto ad una giornata la squalifica di Alvaro Morata. All’attaccante spagnolo erano state comminate due giornate in seguito alle proteste con conseguente rosso di Benevento-Juve. Dopo aver scontato la prima nel derby contro il Torino, dunque, Morata sarà regolarmente a disposizione domenica alle 18:00 contro il Genoa. A questo punto, spetta ad Andrea Pirlo la scelta se schierarlo regolarmente in campo, oppure se concedergli un turno di riposo dopo l’ottima prestazione del Camp Nou, per provare a recuperare (anche mentalmente) Paulo Dybala.

Se ne saprà di più domani, quando al JTC della Continassa si terrà la rifinitura in vista di Genoa-Juve. Oggi, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Pirlo, Ronaldo e soci hanno sostenuto una seduta improntata sulla tattica e il possesso palla, con l’immancabile partitella finale. Ancora ai box, per ora, i difensori centrali Chiellini e Demiral, il cui recupero dai rispettivi infortuni muscolari dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Juventus: il comunicato della Corte d’Appello su Morata

“La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 036/CSA/2020-2021 proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Morata Martin Alvaro Borja seguito gara Benevento/Juventus del 28.11.2020 il seguente DISPOSITIVO accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 8.000,00. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. IL RELATORE IL PRESIDENTE f.to Alfredo Maria Becchetti f.to Piero Sandulli Depositato l’11 dicembre 2020”.