Serie A, anticipi 11a giornata: vincono Crotone e Udinese, cade la Lazio

Dopo la vittoria di misura del Sassuolo con il Benevento, il programma dell’11.a giornata di Serie A prosegue con i tre anticipi del sabato. Nel pomeriggio, il Crotone ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale battendo allo Scida lo Spezia, mentre l’Udinese è stata Corsara a Torino. Nel match serale, vittoria del Verona in casa della Lazio.

Lazio-Verona 1-2

Cade la Lazio di Simone Inzaghi in casa contro l’Hellas Verona di Ivan Juric, che si conferma tra le grandi di questo campionato di Serie A. I veneti si portano in vantaccio al 45’ con Dimarco. Ad inizio ripresa i padroni di casa trovano il pari con Caicedo al 56’, ma al 67’ una follia di Radu consente a Tameze di mettere a segno la rete dell’1-2. Nel finale, inutile il forcing dei capitolini, che si fanno scavalcare in classifica proprio dai ragazzi dell’Hellas.

Torino-Udinese 2-3

Sempre più grave la situazione del Torino di Marco Giampaolo, la cui panchina ora traballa ancora di più. L’Udinese di Luca Gotti fa bottino pieno allo stadio Grande Torino, andando in doppio vantaggio prima con Pussetto (24′) e poi con l’argentino De Paul (54′). I friulani vanno in catalessi e il Toro ne approfitta per pareggiare in tre minuti, tra il 66’ e il 69’ con Belotti e Bonazzoli. Al 71’, però, arriva la doccia fredda per i padroni di casa con la rete di Nestorovski.

Crotone-Spezia 4-1

Prima vittoria nel campionato di Serie A 2020-2021 per il Crotone di Giovanni Stroppa. I pitagorici allo Scida sono passati in vantaggio al 7’ con Messias, ma al 18’ i ragazzi di Vincenzo Italiano trovano il pareggio grazie a Farias. All’inizio del secondo tempo la partita si fa pirotecnica, con Reca riporta in vantaggio il Crotone al 49’. Passano solo 7 minuti ed Eduardo sigla la rete del 3-1. Nel finale lo Spezia si sbilancia e al 96’ arriva il secondo gol di Messias per il definitivo 4-1.

Serie A: i risultati della 11a giornata

Sassuolo-Benevento 1-0 (8′ rig. Berardi)

Crotone-Spezia 4-1 (7′ Messias, 18′ Farias, 49′ Reca, 56′ Henrique, 96′ Messias)

Torino-Udinese 2-3 (26′ Pussetto, 54′ De Paul, 66′ Belotti, 69′ Bonazzoli, 69′ Nestorovski)

Lazio-Hellas Verona 1-2 (45′ aut. Lazzari, 56′ Caicedo, 67′ Tameze)

Cagliari-Inter (domenica 13 dicembre, ore 12.30)

Atalanta-Fiorentina (domenica 13 dicembre, ore 15)

Bologna-Roma (domenica 13 dicembre, ore 15)

Napoli-Sampdoria (domenica 13 dicembre, ore 15)

Genoa-Juventus (domenica 13 dicembre, ore 18)

Milan-Parma (domenica 13 dicembre, ore 20.45)