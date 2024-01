La Salernitana non avrà a disposizione due giocatori per il match del 4 gennaio di Coppa Italia con la Juve

La Salernitana, per la gara con la Juventus, non avrà a disposizione Kastanos e Pirola. Entrambi sono alle prese con problemi fisici e ne avranno per un po’ di tempo.

Infatti, come rivelato da TuttoSalernitana, Pirola ne avrà per circa un mese e dunque salterà anche la gara di campionato del 7 gennaio con la Juventus. Kastanos, invece, ha rimediato una botta al ginocchio nel match contro il Verona. L’ex calciatore bianconero sente parecchio dolore e non dovrebbe esserci nemmeno per la sfida della 19ª giornata di campionato.

