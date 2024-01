Nella giornata di oggi potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca per il passaggio di Huijsen al Frosinone

In queste ore, come rivelato da Sky Sport, potrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio di Dean Huijsen in prestito al Frosinone dalla Juventus.

Il giovane difensore è in procinto di lasciare Torino per raggiungere gli ex compagni Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge alla corte di Di Francesco nell’attuale sessione di calciomercato.

