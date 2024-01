Il Modena sta trattando il riscatto di Riccio con la Juventus

In estate, Alessandro Pio Riccio ha lasciato la Juventus Next Gen per passare al Modena. Adesso, però, il difensore potrebbe restare definitivamente in Emilia Romagna.

Come rivelato da Sky Sport, infatti, il Modena sta trattando il riscatto di Riccio proprio con la Juventus.

The post Juve Modena, si tratta per un difensore: la situazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG